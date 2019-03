GIUGLIANO – I carabinieri della Compagnia di Marano hanno arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio Antonio Zasso, un 35enne di Giugliano. I militari dell’Arma, perquisendo la sua abitazione, hanno rinvenuto e sequestrato 12 confezioni di marijuana, materiale per il confezionamento della droga e 7.800 euro in denaro contante. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari.