BACOLI – Cronaca Flegrea scende in campo anche per il turno di ballottaggio di domenica 9 giugno. Sarà una maratona con aggiornamenti dai seggi dislocati su tutto il territorio, dati di affluenza alle urne fino alla spoglio online e l’annuncio del nuovo sindaco. Per seguire lo scrutinio in tempo reale basta collegarsi, a partire dalle 23 di domenica, al link: http://cronacaflegrea.altervista.org/