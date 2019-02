POZZUOLI – Scuole chiuse lunedì 25 febbraio a Pozzuoli. Lo stabilisce un’ordinanza firmata in serata dal sindaco Vincenzo Figliolia che dispone la chiusura in via cautelare di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubbliche o private, per consentire verifiche e accertamenti da parte dei tecnici comunali e dei vigili del fuoco dopo le forti raffiche di vento di queste ore.

ALLERTA PROROGATA – Inoltre è stata prorogata l’allerta meteo per vento forte e mare agitato per l’intera giornata di domenica 24 febbraio da parte della Protezione Civile della Regione Campania. In seguito al nuovo bollettino meteo l’amministrazione comunale di Pozzuoli ha deciso di tenere ancora chiusi al pubblico il cimitero di via Luciano e le aree verdi: Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo, la pista ciclabile di Monterusciello e lo stadio Domenico Conte.

L’ORDINANZA INTEGRALE