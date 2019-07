POZZUOLI – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore “Giallo” a partire dalle ore 18 di oggi e per le successive 24 ore. L’allerta riguarda anche i quattro comuni flegrei Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte di Procida. In particolare, si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità con possibili raffiche di vento nel corso dei temporali”. La perturbazione interesserà dapprima il settore costiero per poi coinvolgere le altre aree del territorio campano. Tra i possibili rischi legati all’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano “Ruscellamenti superficiali con eventuali fenomeni di trasporto di materiale; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali. Occasionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate”.