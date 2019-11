POZZUOLI – La Protezione civile regionale ha prorogato l’avviso di criticità meteo attualmente in vigore con scadenza alle 20 di stasera, fino alla stessa ora di domenica, estendendo la criticità “Gialla” per rischio idrogeologico localizzato a tutta la Campania. Si prevedono, infatti, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, localmente anche intense. A questo quadro sono associati ancora venti forti da Sud-Est, soprattutto lungo la fascia costiera, con conseguente mare agitato e mareggiate lungo le coste esposte. Il dettaglio dei fenomeni evidenzia venti forti e piogge moderate fino alla mattina di domenica, quando si avrà una diminuzione della forza dei venti e del moto ondoso e un contemporaneo graduale incremento delle precipitazioni che acquisiranno carattere di temporale, localmente anche intenso. L’amministrazione raccomanda ai cittadini l’osservanza delle misure di auto protezione previste in presenza di vento forte e in caso di temporale