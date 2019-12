POZZUOLI – Si fa la conta dei danni del maltempo a Pozzuoli. Da questa mattina sono in azione gli operai del comune per intervenire nelle palazzine popolari colpite dal forte vento. In particolare gli interventi sono concentrati nei quartieri di Monterusciello e Licola. In via De Curtis e via Brancate diverse aree sono state transennate a causa della caduta della guaina dai tetti. Al lotto 18 la caduta di un’antenna ha provocato danni a un’abitazione. A Pozzuoli, nei pressi dell’istituto scolastico Giacinto Diano, la caduta di un albero ha danneggiato un’auto all’interno di un parcheggio. A Licola Mare, invece, la caduta di una tettoia ha sfiorato una tragedia in strada. Un altro crollo ha provocato la chiusura di un passaggio in zona Arco Felice vecchio. Nel resto della città si segnala la caduta di rami di alberi e tabelle.