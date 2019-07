POZZUOLI – Blatte grandi e piccole ovunque: nelle camere da letto, nei bagni, sulle finestre e nei portoni. E’ quanto sta accadendo da settimane in via Trepiccioni a Licola dove sono numerosi i casi di invasione di blatte nella abitazioni. L’ultima segnalazione al nostro giornale è giunta nella giornata di sabato dove una residente ha raccontato di aver trovato nella vasca un nido con sette blatte e su due porte del corridoio altri cinque esemplari più grandi «Non ne possiamo più -racconta Assunta- ormai è diventato un incubo, iniziano a spuntare la sera e per tutta la notte siamo infestati. Spuntano dappertutto. Chiediamo un intervento del sindaco e dell’assessore all’ambiente affinché venga fatta una deblattizzazione, cosa che da queste parti non è stata mai fatta dal comune di Pozzuoli».