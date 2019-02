BACOLI – Giovedì, alle 18, il salotto letterario del Cycas cafè & restaurant di Bacoli ospita la doppia presentazione dei libri editi da Rogiosi ‘La mafia è buona!’, scritto a quattro mani dal magistrato Catello Maresca, Sostituto Procuratore della Repubblica e da Paolo Chiariello, un ‘giornalista scomodo alla mafia’, e ‘Mafia, genesi di un male’ scritto dal colonnello dei carabinieri, Claudio Mazzarese Fardella Mungivera. Con gli autori intervengono: Antonio Corbo, giornalista; Luca Abete, inviato di Striscia la notizia. Modera Margherita Salemme, giornalista di Canale 21.

LA PAROLA AGLI AUTORI – «La mafia investe miliardi di euro nell’economia legale; entra nella grande finanza, scala gruppi industriali, piazza suoi uomini e donne in Consigli d’amministrazione di holding imprenditoriali globali che fanno affari nei cinque continenti. La mafia è più forte e si sente forte là dove non la si percepisce come un pericolo, dove è riuscita a mimetizzarsi, dove ha stabilito rapporti pacifici di convivenza e connivenza con istituzioni e cittadini. La mafia sarà sconfitta quando decideremo che è una organizzazione criminale eversiva che mina dalle fondamenta il nostro Stato, ci ruba il futuro. In questo libro – spiegano gli autori – proviamo a spiegare perché la mafia non è stata sconfitta e perché la parola mafia è sparita da anni dall’Agenda politica del Paese». Catello Maresca è il magistrato che ha catturato Michele Zagaria, il capo del clan dei Casalesi. Ha esercitato le funzioni di pubblico ministero antimafia per 10 anni, e attualmente è Sostituto Procuratore della Repubblica Gruppo Antiterrorismo e Reati contro la Pubblica Amministrazione. Autore di diversi testi, tra i quali Male Capitale e Senso di Marcia (Giapeto editore), e L’ultimo bunker (De Agostini) è promotore con l’editore Rosario Bianco dell’Associazione Arti e Mestieri, con la quale cerca di contribuire alla formazione professionale dei ragazzi disagiati. Paolo Chiariello è un ‘giornalista scomodo alla mafia’. Con questa motivazione ha vinto il “Premio Caponnetto 2018” dedicato ai cronisti minacciati dalle mafie. Per le sue inchieste sulla camorra e sul traffico dei rifiuti in Italia e all’estero nel 2007 e nel 2008 ha vinto il “Premio Siani” e il “Premio Cronista dell’anno”. È stato inviato di Skytg24, e ha lavorato anche per la Rai. Ha pubblicato anche alcuni libri, tra cui I sogni dei bambini di Scampia e Monnezzopoli. Claudio Mazzarese Fardella Mungivera è Tenente Colonnello dei Carabinieri. Ha comandato importanti reparti tra cui quello del Nucleo Operativo di Palermo Piazza. Cavaliere al merito della Repubblica Italiana, è stato insignito di medaglie al valore civile e per atti di eroismo e ha ricevuto attestazioni di encomio per le attività di contrasto alla criminalità organizzata e la lotta alla corruzione.