POZZUOLI – L’orchestra dell’Istituto Comprensivo 6° Quasimodo – Dicearchia di Pozzuoli, ha partecipato alla nona edizione del prestigioso Concorso Musicale nazionale “Enzo Bonagura”, conseguendo, come lo scorso anno, il primo posto assoluto per la categoria “orchestre scolastiche”. La manifestazione organizzata nella suggestiva sede del Seminario Vescovile di Nola, dall’associazione Fryderyc Chopin di San Giuseppe Vesuviano, rappresenta uno dei più importanti appuntamenti per i giovani musicisti delle Scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale. Il riconoscimento premia l’impegno degli alunni e dei docenti, dando prestigio alla scuola e consolidando il percorso di crescita delle classi di strumento musicale e in particolare la Dirigente dell’I.C. 6° Quasimodo – Dicearchia, Professoressa Antonietta Prudente, che ha sempre creduto e supportato il lavoro dei docenti e degli alunni.

DOCENTI E BRANI – I docenti di strumento musicale che hanno dato il loro contributo sono: Giovanna Di Meo – Pianoforte; Fabio Iannuzzi – Chitarra; Francesco Lubrano – Percussioni; Carmine Albano e Martina Aprea – Clarinetto. I brani eseguiti al concorso sono stati: L’ultimo dei Mohicani – Trevor Jones; Romanza in Fa Maggiore Op.50 – L.V. Beethoven; Over the rainbow – Harold Arlen; Medley Beatles – (Let It be, Yellow submarine, We can working out) – J. Lennon – P.McCartney; Smoke on the water – Deep Purple – R.Blackmore, I.Gillan, R. Glover, J.Lord, I.Paice.