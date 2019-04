POZZUOLI – Lo spettacolo delle Frecce Tricolori torna a colorare il cielo di Pozzuoli. Mercoledì 17 aprile, alle ore 11:13 e alle ore 11:20, in occasione del “Battesimo e Giuramento del Corso Zodiaco V”, la Pattuglia Acrobatica Nazionale sorvolerà con nove velivoli sull’Accademia Aeronautica e sul lungomare di via Napoli. Secondo quanto comunicato dal comandante dell’Accademia Aeronautica, “l’attività sarà svolta in stretta aderenza alle procedure ed alla normativa in vigore ed avrà la durata di circa 45 minuti”. L’esibizione di mercoledì sarà preceduta da una prova di sorvolo effettuata da un solo velivolo nella giornata di domani e negli stessi orari. Questo solenne atto vedrà 75 giovani, provenienti da tutte le regioni d’Italia e selezionati tra oltre 5000 candidati, giurare fedeltà alla Repubblica Italiana ed alle sue istituzioni. In tale occasione, come da tradizione ormai consolidata, sarà celebrata “la giornata in onore delle Medaglie d’Oro al Valor Militare” con la lettura del messaggio augurale inviato al corso giurante dal gruppo dei decorati di medaglie d’oro.