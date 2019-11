LICOLA – Saltano tombini a raffica e spunta una fontanella in via Madonna del Pantano. La strada che collega Licola e Varcaturo da ore è completamente allagata e impraticabile a causa delle forti piogge. Enormi sono i disagi che stanno vivendo residenti e automobilisti. Immagini che in questa strada si ripetono ad ogni pioggia.