LICOLA – Attimi di paura a Licola. Pochi minuti fa un incidente stradale ha presentato come sfondo l’arteria della Domiziana. Coinvolti un’automobile e un cavallo sbucato improvvisamente in strada. Per il quadrupede non c’è stato nulla da fare: l’animale è morto sul colpo a seguito del violento urto che ha anche danneggiato la vettura. Il conducente del veicolo, che si è visto tagliare la strada dal cavallo, ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare il ferito e recuperare la macchina. Sul posto anche il personale medico del 118 per soccorrere l’automobilista. Ancora incerte, al momento, le sue condizioni di salute. Pochi dubbi, invece, sulla dinamica dello schianto: il conducente della vettura si è trovato di colpo il cavallo sulla strada. Impossibile evitare l’impatto. Sembra che l’animale sia scappato dal recinto di un maneggio della zona: la sua corsa in libertà è finita in modo tragico sull’asfalto.

