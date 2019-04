LICOLA – Stamattina sono state rinvenute delle lastre di amianto abbandonate sulla Domitiana all’intersezione con via Ripuaria. Sul posto la polizia municipale di Giugliano che ha delimitato l’area ed una ditta specializzata incaricata della messa in sicurezza e, successivamente, della rimozione. Atteso nelle prossime ore l’intervento dell’Asl per rimuovere tutto. La Municipale sta cercando di identificare il responsabile mediante l’utilizzo delle telecamere.