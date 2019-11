GIUGLIANO – I carabinieri della stazione di Giugliano in Campania hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali un 45enne di Qualiano. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, aveva insultato e aggredito la moglie e dopo averla privata del cellulare si era allontanato dall’abitazione. Rientrato in nottata il 45enne aveva ripreso a picchiarla senza alcun motivo apparente. I carabinieri, allertati dal 112, hanno bloccato l’uomo mentre rincorreva la moglie, fuggita nell’abitazione di una vicina di casa. Arrestato, è stato poi tradotto al carcere di Poggioreale.

LE VIOLENZE – La donna, trasportata all’ospedale “San Giuliano” di Giugliano in Campania, aveva tumefazioni alla testa e sulle mani. Sui suoi vestiti diverse ciocche dei suoi capelli, strappate dal marito durante l’ultima aggressione. Secondo quanto dichiarato dalla vittima, le violenze, mai denunciate, andavano avanti da circa 5 mesi.