NAPOLI – L’AWSome Day di Amazon Web Services arriva a Napoli. Il 7 novembre il capoluogo partenopeo diventerà l’epicentro della formazione e dell’innovazione con un importante momento di confronto che unirà competenze ed esperienza per metterle al servizio di chi vuole sfruttare al meglio le potenzialità del Cloud di Aws. Si tratta di un evento imperdibile per le imprese ma non solo. Una full immersion della durata di un giorno che guiderà gli addetti ai lavori alla scoperta del mondo Aws con l’opportunità di confrontarsi e fare network. Sviluppatori, ingegneri, IT manager, system administrator e architect e manager si daranno appuntamento a Napoli per esplorare i servizi di un cloud provider leader nel settore. Sarà un evento di formazione assolutamente gratuito per illustrare agli addetti ai lavori, ma non solo, quali sono i principali servizi offerti dal colosso del Cloud: potenza computazionale, storage, database e networking.

IL PROGRAMMA – L’evento, organizzato da VMEngine azienda esperta di infrastrutture cloud e hi tech, sarà suddiviso in due parti. Un primo momento prevederà la partecipazione di un trainer di Amazon Web Service doterà i partecipanti degli elementi di base per muovere i primi passi nel Cloud Aws. Nella seconda parte, invece, saranno proprio gli esperti di VMEngine a guidare i partecipanti alla scoperto del mondo Aws che spiegheranno come utilizzare al massimo gli strumenti a disposizione per la migrazione. La giornata inizierà alle ore 9.00 con la registrazione dei partecipanti per iniziare i lavori alle 9.30. Nella prima parte della giornata verranno approfonditi i seguenti temi: infrastruttura globale di AWS, Amazon VPC, i Security Groups, i servizi AWS EC2, Amazon S3, AWS ELB, Amazon CloudWatch, Amazon Route 53, AWS Database Services, AWS Lambda, Amazon CloudFront, Amazon Lightsail, AWS Elastick Beanstalk, AWS Cloudformation. Dalle 11.00 alle 11.30 si parlerà di Framework AWS Well-Architected. Dopo una breve pausa caffè riprenderanno i lavori per parlare di Security in AWS. Dalle 12.30 alle 13.00, invece, sarà illustrata un’introduzione relativa al pricing dei servizi AWS, al supporto e al calcolatore del costo totale di proprietà (TCO). Dopo il pranzo, ottima occasione per il networking insieme con gli esperti Aws, sarà la volta delle session tenuta dagli esperti di Cloud di VMEngine. Il primo workshop in programma si intitola “Container in cloud, il deployment a partire da un’immagine. L’elasticità dello sviluppo a container sfruttando le potenzialità di prodotti quali ECS e Fargate”. A seguire, tramite l’illustrazione di un Case Study, ci sarà l’approfondimento dal titolo “Database NoSQL nell’era delle Web App”. Focus su Dynamo DB partendo dalle ragioni della scelta.