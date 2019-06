MARINA DI ARDEA – Due esponenti del Clan Rinaldi, sfuggiti ad un ordine di carcerazione nel Dicembre del 2018, sono stati localizzati e arrestati dai Carabinieri della Sezione Catturandi del Nucleo Investigativo di Napoli in provincia di Roma. Si tratta del 47enne Sergio Grassia e del 42enne Raffaele Oliviero, entrambi appartenenti al clan ritenuto attivo nel Rione Villa del quartiere di San Giovanni a Teduccio. Sfuggivano da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli per il reato di estorsione aggravata da metodo e finalità mafiosi. I militari, nel corso di indagini coordinate dalla Procura Distrettuale Antimafia di Napoli, li hanno individuati a Marina di Ardea e bloccati mentre erano in spiaggia con i familiari. Grassia e Oliviero dovranno scontare una pena di 5 anni reclusione. Dopo le formalità sono stati tradotti nel carcere di Velletri.