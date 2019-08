LICOLA – Una montagna di materassi ammassata lungo la strada. E’ questo il triste spettacolo che si presenta a passanti e automobilisti in via Vicinale Recapito, tra Licola e Varcaturo. Nonostante la presenza di telecamere lungo via Madonna del Pantano, strada principale da cui si accede in via Recapito, proseguono gli sversamenti di rifiuti. Ieri l’ennesimo scempio: oltre a una decina di materassi sono stati abbandonati sul ciglio della stradina anche sacchi contenenti rifiuti e materiali di risulta.