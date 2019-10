QUARTO – Il tour/staffetta per i diritti dei bambini “Luigi Bellocchio” fa tappa presso la sala consiliare “Peppino Impastato” di Quarto. Una delegazione di studenti dell’Istituto Comprensivo “5 Artiaco” di Pozzuoli partirà, scortata dai vigili urbani dal parcheggio della Chiesa di San Castrese, ed arriverà fino a Piazzale Europa, dove avrà luogo un incontro con il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Quarto. L’appuntamento è stato messo in agenda per le 9.30 di questa mattina. «Una bella iniziativa promossa da Unicef per sensibilizzare adulti e piccini sull’importanza dei valori della solidarietà, della condivisione e dell’integrazione per la costruzione di un futuro migliore», il commento del sindaco Antonio Sabino.