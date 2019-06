RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Volevo segnalare un enorme disagio che ci troviamo ad affrontare ogni anno, ma ora siamo arrivati ad una situazione intollerabile….da giugno a settembre con la riapertura degli stabilimenti balneari, in zona Licola Mare- Pozzuoli, rimaniamo totalmente senza acqua. Per questo motivo siamo costretti ad aspettare le 22 di sera per avere un po d’acqua e durante la giornata siamo costretti ad utilizzare bottiglie di acqua per lavarci e cucinare. Chiediamo un intervento sulle condotte oramai datate per aumentare la pressione idrica e permetterci di avere acqua in casa. Senza acqua si arriva ai limiti della decenza e della sopravvivenza. PS: oggi, sabato 15 giugno, a casa mia non c’è acqua.