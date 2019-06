RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – A chi bisogna rivolgersi per un divano che giace da almeno 15 giorni all’ingresso del parco Emilio in via Viticella numero 4 ? Sul divano, sin dal primo giorno, c’è un foglio sul quale è scritto che il giorno dopo sarebbe passato l’addetto dell’isola ecologica a ritirarlo…Bene (anzi, male)…Il divano è ancora lì, toglie spazio x i parcheggi, sta diventando il secchio della spazzatura x i ragazzi che la sera fanno i festini lì fuori perché c è di tutto.sopra (bottiglie di birra, lattine etc). Né il proprietario si è preoccupato di sollecitare il ritiro né tantomeno gli addetti sono venuti a ritirarlo!!! Il solito schifo da parte cittadini incivili e la solita strafottenza da parte degli enti preposti! Grazie per l’attenzione e per una risposta, se ci sarà…Una cittadina indignata!