POZZUOLI – Commenti nascosti sulla pagina Facebook della Puteolana 1902 dove ai tifosi non sta andando giù il restyling societario portato avanti dal presidente Casapulla. Dopo l’ufficializzazione delle new entry in società, arrivate sempre attraverso il canale social e mai (come un giornalismo serio vorrebbe) attraverso le email indirizzate a tutte le testate giornalistiche, l’addetto stampa Walter De Liguoro o chi per esso sta rendendo “non visibili” in queste ore le reazioni della tifoseria, delusa dalla gestione Casapulla. Dopo l’addio del DS Cavaliere i supporters granata sembrano non mostrare interesse per i nuovi arrivi di Luca Porta alla direzione dell’area tecnica, Angelo Sessa come direttore generale e di Chicco Ingenito nell’area dirigenziale.