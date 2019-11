TORRECUSO (Benevento) – Il conto alla rovescia è iniziato. Tra meno di un mese i “Mercatini nel Villaggio di Babbo Natale”, presso Tenuta “La Fortezza”, apriranno i battenti allietando i cuori di grandi e piccini. Quest’anno l’appuntamento si svilupperà dal 14 novembre al 15 dicembre e terrà compagnia ai visitatori per tutti i venerdì, sabato e domenica. Tante le novità proposte, tra le quali spiccano la casa di Masha e Orso e il tunnel di ghiaccio, ideati per intrattenere i bimbi consentendo loro di vivere pienamente lo spirito del Natale. Sarà allestita nel Villaggio la casa dove Santa Claus, con la sua slitta e in compagnia dei suoi inseparabili elfi, raccoglierà le lettere che i bambini vorranno scrivergli per le richieste dei regali tanto attesi. Il tutto, fra tante simpatiche e diverse animazioni, compreso uno splendido trenino per far divertire grandi e piccini.

Come sempre non mancheranno gli stand gastronomici con piatti tipici della tradizione sannita, il buon vino prodotto dalle cantine La Fortezza e tanto artigianato di qualità. Nel corso dei weekend, tanti spettacoli con gruppi di musica itinerante etnico-popolare e tanti artisti di strada animeranno il villaggio che verrà magicamente avvolto da un’atmosfera innevata. Rievocazioni storiche, a cura dell’associazione “Benevento Longobarda”, in vari momenti della giornata, faranno rivivere le tradizioni di questo antico popolo attraverso il corteo storico della “celebrazione” del matrimonio del duca Arechi con la principessa Adelperga e le tipiche risse da bar seguite da reali duelli giudiziari, inscenati con le vere armi dell’epoca. Non mancheranno laboratori di scrittura longobarda e banchi didattici per bambini, il tiro con l’arco storico che vedrà il coinvolgimento del pubblico e il tipico accampamento militare con la presenza di animali da cortile. La musica della Taranta e Pizzica salentina “riscalderà” gli ospiti nelle serate d’inverno. La magia del Natale sta per avvolgere il suggestivo scenario della Tenuta La Fortezza, situata a Torrecuso, in località Tora II. L’appuntamento con i mercatini di Natale è di quelli da non perdere