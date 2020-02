LICOLA – Un’auto con a bordo alcuni cittadini extracomunitari è finita fuori strada e si è schiantata contro un muro in via del mare, nei pressi di uno stabilimento balneare. Illesi conducente e occupanti. L’auto, per motivi ancora in fase di accertamento, avrebbe perso improvvisamente il controllo e sarebbe andata a schiantarsi contro un muro laterale. Un impatto che, viste le condizioni in cui si trova la vettura, sarebbe stato estremanente violento