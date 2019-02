SANT’ANTIMO – Parcheggiatore abusivo arrestato dai carabinieri: estorse 5 euro davanti a discoteca e colpì la vittima alla testa con una mazza da baseball. Un 31enne già noto alle forze dell’ordine, Angelo Maggio, è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Sant’Antimo in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli Nord dopo indagini dei militari coordinate dalla locale Procura. L’uomo è ritenuto responsabile di estorsione, rapina e lesioni personali poiché il 20 ottobre scorso estorse 5 euro ad un uomo per lasciargli parcheggiare l’auto davanti ad una discoteca sul Corso Europa. La vittima non se ne curò e non volle saperne di pagare perciò venne colpita alla testa con una mazza da baseball. L’aggressione gli causò una ferita lacero contusa al capo e al labbro superiore. L’arrestato è in carcere.