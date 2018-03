VARCATURO – Perquisendo l’abitazione di 2 coniugi del Rione Traiano domiciliati a Varcaturo i carabinieri hanno sequestrato un fucile, un kalashnikov, 2 semiautomatiche con matricola abrasa e cariche, 5 pistole sceniche private del tappo rosso, decine di cartucce a palla blindata e parabellum e 2 coltelli da caccia, oltre a 2mila euro in contante, 3 stecchette di hashish e un bilancino. Arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e detenzione illegale di armi e munizioni, Gennaro Di Napoli, 38enne e Cristina Rinaldi, 36enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, dopo le formalità sono stati tradotti in carcere.