NAPOLI – Si aprirà sabato 18 gennaio dalle ore 16.30 al PAN in via dei Mille 60 la Mostra personale di Antonio Ciraci intitolata “Mytho’s Portraits”. L’esposizione pittorica, promossa in collaborazione con l’Assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Napoli, sarà visitabile fino a sabato 8 Febbraio 2020 tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 19 tranne la domenica. Il ciclo di Mostre curato dalla professor Gilda Luongo è iniziato, nei mesi scorsi, con appuntamenti a Salerno, Aversa, Roma e altre località italiane e si concluderà a Toronto in Canada, nella primavera 2020. Il catalogo espositivo contiene i testi critici della curatrice Gilda Luongo e di Michelangelo Giovenale oltre ad un contributo poetico di Floriana Coppola. Alle ore 18.00 di sabato 18 gennaio la professoressa Gilda Luongo illustrerà i contenuti il senso della ricerca artistica di Antonio Ciraci negli ultimi anni che -come ribadisce l’Artista si concretizza in una tras-figurazione di soggetti ed eventi mitologici “interpretatati”come trasposizione eterna dell’idea stessa del Mito, dei racconti dei simboli ad esso legati.