QUARTO – In centinaia questa sera si sono radunati all’esterno del “Gianbattista Vico” di Napoli per ricordare il docente accusato di molestie sessuali che si è tolto la vita nel pomeriggio di casa. Circa 300, tra studenti e genitori, hanno voluto ricordare il 53enne Vincenzo Auricchio con striscioni e cori. Una manifestazione spontanea, voluta dalle tante persone che stimavano il professore di matematica del prestigioso liceo napoletano.

I FATTI – La notizia si era diffusa sui social suscitando sgomento tra gli ex allievi del professore. No comment dal legale che ne aveva preso le difese, l’avvocato Fulvio Prestieri. A denunciarlo -secondo fonti di agenzia- era stata una delle due alunne, nei mesi scorsi, rendendo pubbliche chat e mail dal tenore inequivocabile, con appuntamenti che si sono protratti per mesi a partire dall’inizio dell’anno scolastico e fino allo scorso aprile. Il professore, interrogato dal pm, aveva respinto le accuse attribuendo a un hacker le frasi agli atti dell’inchiesta. Circostanza al momento che non ha trovato riscontri: una prima perizia informatica sul tablet del docente, infatti, escluderebbe ingressi esterni nel suo account. Di qui l’accusa formulata dai pm di atti sessuali con minorenne, fattispecie di reato che il codice penale riserva a quelle condotte in cui, pur non essendoci una costrizione materiale, si ritiene nullo – per via dell’età e del ruolo esercitato dal maggiorenne – l’eventuale consenso prestato dalla vittima. L’uomo, nei giorni scorsi, aveva ricevuto la solidarietà di una ventina di colleghi che in una lettera ne attestavano la professionalità dimostrata in tanti anni di insegnamento. Da aprile, quando è scoppiato lo scandalo a scuola, aveva abbandonato il liceo napoletano chiedendo il trasferimento altrove. Lascia moglie e due figli.