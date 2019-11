NEW YORK – Atleti della società Alba di Bacoli hanno preso parte, domenica 3 novembre, alla maratona di New York. Alla competizione in Usa, ambizione di ogni runner, hanno partecipato Alfredo Sonante, Antonio Schiano Di Cola, Giosuè Paparone, Giuseppe Merone, Antonio Capuano, Giuseppe Illiano, Ciro Marotta, Tony Tiano, Claudio Schiano Di Cola, Nicola Schiano Lomoriello, Antonio Carannante. La maratona di New York è una corsa di 42.195 metri attraverso i cinque distretti della città. È la gara sportiva con il maggior numero di partecipanti, per molti una esperienza memorabile.