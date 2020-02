LICOLA – Una mattinata all’insegna del rispetto per l’ambiente è andata in scena a Licola mare dove giovani immigrati della vicina Moschea hanno dato il proprio contributo per ripulire la piazza Cristoforo Colombo. Insieme a loro i volontari dell’associazione Dawa e i residenti del posto che con pale, scope e carriole hanno rimosso la sabbia e i detriti finiti nello spazio lungo via del mare. Durante la mattinata è stata realizzata anche una raccolta firme per una petizione contro il degrado che a Licola Mare e lungo la fascia Costiera.