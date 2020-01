MONTE DI PROCIDA – Un ricco calendario di eventi per la festività della Befana. Il Comune di Monte di Procida ha organizzato una serie di iniziative in collaborazione con svariate associazioni del territorio e rivolto a tutte le fasce d’età, dai bambini agli adulti. Venerdì e ieri alle 20.30 al Laboratorio delle arti, l’associazione Rione San Giuseppe è andata in scena con lo Spettacolo di Napoli “Gobbo di Notrenapoli”. Oggi dalle 18.30 alle 21, appuntamento al Casale di Cappella con il suggestivo “Presepe Vivente” organizzato in collaborazione con l’Associazione Cappella Futura. Inoltre sempre oggi nella suggestiva cornice di Acquamorta si è tenuto l’appuntamento con la “Befana Volante”, evento organizzato in collaborazione con la Fly Motor Show.

IN PIAZZA – Oggi, inoltre, in pazza XXVII Gennaio dalle ore 10 alle ore 22, appuntamento con “Il villaggio della Befana”, evento dedicato ai più piccoli, con animazione, micromagie, gonfiabili, effetti speciali, esposizione di dolciumi, effetti speciali, il tutto accompagnato dalla presenza della Befana. Evento organizzato in collaborazione con la Terrazza delle Meraviglie. Domani, invece,alle 17 presso il “Pala Pippo Coppola”, ci sarà la premiazione delle “Eccellenze Sportive montesi 2019”, dove saranno premiate tutte le società e tutti i coloro che si sono distinti nel proprio ambito sportivo.