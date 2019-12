POZZUOLI – Numerosi i danni causati dal forte vento a Pozzuoli. In particolare nei quartieri si sono registrate le maggiori conseguenze: a Monterusciello, in via Antonio de Curtis, le forti folate di vento hanno portato via dal tetto di una palazzina popolare un’antenna la quale è finita contro la ringhiera che a sua volta è finita contro un balcone. L’impatto ha provocato la caduta della struttura in ferro all’interno di un’abitazione. Sempre nel quartiere di Monterusciello, in via Brancati, un grosso blocco di guaina è stato sradicato dal tetto di una palazzina del lotto 1 bis ed è finito nel cortile senza, fortunatamente, colpire le auto parcheggiate di sotto. Scene analoghe anche al lotto 18 dove i tetti di alcune abitazioni sono stati scoperchiati.