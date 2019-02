VARCATURO – Sorpresa quest’oggi per Marek Hamsik, il capitano del Napoli che dopo 12 anni lascerà gli azzurri per andare a giocare in Cina. Al suono della campanella presso la scuola “Defoe” di Varcaturo Hamsik è stato accolto con palloncini azzurri da una folla di bambini, insegnanti e genitori che hanno intonato cori in suo onore. Il “Defoe” è frequentato da tre figli del calciatore che lasceranno l’istituto per trasferirsi in Slovacchia.