POZZUOLI – C’è anche il puteolano Carmine Borrino tra i candidati per la direzione artistica del celebre teatro Trianon di Napoli. Classe 1978, attore e regista, Borrino è uno dei cinque personaggi in lizza per prendere il posto di Nino D’Angelo che lascia Forcella. Tra i “papabili” ci sono anche l’attore e regista Peppe Lanzetta, il cantautore e musicista Eugenio Bennato, l’attore e cantante Gianfranco Gallo e l’attore e regista Nello Mascia. La nomina del nuovo direttore artistico è uno dei primi punti all’ordine del giorno del nuovo Cda del Trianon.