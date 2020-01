POZZUOLI – Emanuele Casapulla, presidente della Puteolana 1902, ha ritirato le dimissioni. La notizia è stata data a Cronaca Flegrea direttamente dal numero 1 granata. Nelle prossime 48 ore è in programma un incontro tra l’amministrazione comunale di Pozzuoli e lo stesso Casapulla. Vertice che era in programma per la giornata di mercoledì ma che è saltato a causa di problemi di salute che hanno impedito al presidente di raggiungere la casa comunale dove lo attendeva un consigliere delegato dal sindaco di Pozzuoli.