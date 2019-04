POZZUOLI – Domenica all’insegna delle bellezze puteolane e della buona cucina flegrea per il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, ospite questo pomeriggio del “White Chill Out” di via Napoli. La terza carica dello stato ha pranzato al ristorante di Nicola Scamardella in compagnia della fidanzata e di alcuni amici. Per Fico & Company un menù rigorosamente a base di pesci, crostacei e frutti di mare con vista sul lungomare. Dopo il pranzo la comitiva si è spostata in Corso Umberto I per un buon caffè presso il “Blue Bay Bar”.