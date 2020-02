BACOLI – “Nati per Leggere” è un programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus. Il programma è attivo su tutto il territorio nazionale con circa 800 progetti locali che coinvolgono più di 2000 comuni italiani. I progetti locali sono promossi da bibliotecari, pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni culturali e di volontariato. E’ indetto il Premio Nazionale “Nati per leggere 2020”, per la sezione “Crescere con i libri”, dal tema “Facciamo che ci leggi una storia? Il gioco nei libri per bambini”, a cura del Punto di Lettura “Nati per leggere – Bacoli”, presso la Biblioteca Comunale di Villa Cerillo. Questo il calendario di incontri (dopo l’appuntamento di martedì 4 febbraio) dalle ore 16:30 alle 18:30: martedì 18 febbraio; martedì 3 marzo e martedì 17 marzo.