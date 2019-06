POZZUOLI – Taglio graduato con ciuffo asimmetrico. E’ questa la particolarità del nuovo taglio moda lanciato a Bologna dal curatore di immagine Ciro De Felice, 26 anni, di Pozzuoli. Il taglio è stato il frutto di esperienza e fantasia che lo hanno portato a diventare tra i migliori acconciatori della zona flegrea. L’ultimo show a cui ha partecipato è andato in scena a Bologna, location d’eccezione per molte aziende di cosmetici e per accademie internazionali. De Felice dopo i trascorsi da modello è arrivato in Emilia Romagna per presentare il suo nuovo lancio che ha riscosso particolare successo davanti a una platea composta da ben 8mila persone e oltre 30 aziende. «E’ stata un’emozione indescrivibile, il risultato di tanti anni di sacrifici, aggiornamenti e studi. Dopo questa avventura ho iniziato a lavorare alla creazione di un brand di cosmetici e prodotti per la bellezza»



LA STORIA – Nato a Napoli, Ciro De Felice inizia a 14 anni, nel 2007 questa passione trasmessa da suo cugino, diventata poi nel tempo la sua linfa vitale. Nel corso degli anni ha diverse esperienze lavorative sia in ambito maschile che in ambito femminile in vari saloni nei Campi Flegrei. Il 26 novembre del 2017 partecipa come modello con l’accademia di cui attualmente fa parte dello show ON HAIR. Mentre a novembre scorso grazie alla sua bravura e tenacia dopo 11 anni di sacrifici mostra il suo lancio moda con Gea Group Accademy.

IL LAVORO – Oggi Ciro De Felice Gestisce il salone da uomo all’interno del centro benessere “Heliodor” che si trova al civico numero 25 di via Monterusciello, nei pressi della Torre di Santa Chiara.