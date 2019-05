MONTE DI PROCIDA – Proseguono le azioni per la messa in sicurezza del territorio e del patrimonio comunale messe in campo dall’amministrazione comunale di Monte di Procida. Dopo l’approvazione del progetto di fattibilità, è partito il recupero delle facciate esterne della casa comunale, con l’utilizzo dei fondi del Ministero dell’Interno per l’anno 2019 destinati ai Comuni minori.

WI-FI PUBBLICO – Buone notizie, intanto, anche dalla Comunità Europea e più in particolare dall’iniziativa WiFi4EU che promuove il libero accesso alla connettività Wi-Fi per i cittadini negli spazi pubblici, attraverso un buono di 15.000 euro per installare apparecchiature Wi-Fi negli spazi pubblici. Il Comune di Monte di Procida è tra le municipalità finanziate in trenta paesi della comunità europea, 55 in Campania. L’iniziativa WiFi4EU mira a fornire ai cittadini e ai visitatori un accesso a internet di alta qualità in tutta l’UE tramite hotspot Wi-Fi gratuiti in spazi pubblici quali parchi, piazze, uffici pubblici, biblioteche e centri sanitari. I buoni finanziati dalla Commissione europea attraverso l’iniziativa saranno destinati al sostegno dei Comuni che installeranno gli hotspot Wi-Fi in questi centri della vita pubblica, ricorrendo ai servizi delle imprese di impianti Wi-Fi.