POZZUOLI – Domani il mini-tour in Campania del ministro degli Esteri e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, toccherà anche la città di Pozzuoli. È il weekend dedicato al progetto “Alberi per il Futuro”, nato nel 2015 e subito entrato nel cuore di Gianroberto Casaleggio. Da allora, il M5S porta avanti l’iniziativa ogni anno e dal 2015 ha piantato più di 40.000 alberi in oltre 200 comuni, compresa la nostra città. Sabato sarà principalmente un’occasione per il ministro di incontrare i cittadini e gli attivisti del Movimento 5 Stelle.

GLI APPUNTAMENTI – Luigi di Maio incontrerà i cittadini alle 12:30 alla Darsena, presso il ristorante “Abbascio ù Mare” in via San Paolo, 12. Seguirà un breve pranzo con gli attivisti e portavoce dell’area flegrea. Dopodiché il ministro farà un giro per le vie del centro storico per confrontarsi con i cittadini di Pozzuoli. La piantumazione degli alberi, invece, avrà luogo lunedì alle 10:30, presso il Parco Urbano in Via Vecchia delle Vigne; luogo dove anche l’anno scorso furono piantati diversi alberi donati dal M5S.