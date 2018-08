CAPRI – Nella giornata di venerdì 10 agosto scorso, sul porto commerciale di Capri, personale del Commissariato isolano, ha posto in essere una serrata attività di controllo finalizzata al contrasto del dilagante fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti. Fenomeno che in questo periodo estivo, sembra incrementarsi in ragione della grande affluenza di turisti nell’isola. I poliziotti del Commissariato Capri, sono stati collaborati in questi servizi di prevenzione e repressione, da Unità Operative del Reparto Cinofili di Napoli che si sono avvalsi di cani antidroga, in particolare della presenza del piccolo ma coriaceo Jack Russel Terrier, di nome Pocho, noto perché considerato l’incubo degli spacciatori, per i risultati conseguiti nelle aree cittadine ad alto indice criminale come i quartieri di Scampia e di Ponticelli. La perfetta intesa tra il cane ed il suo conduttore, ha dirottato le ricerche in una abitazione di Anacapri dove, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione, ex legis, con l’ausilio di Pocho, rinvenendo all’interno dell’armadio della camera fa letto 40 grammi di sostanza erbacea risultata poi marijuana, nonché 4 piante di marijuana dall’altezza di circa due metri. Il proprietario della casa è stato denunciato, in stato di libertà, per possesso e coltivazione di sostanza stupefacente.