MONTE DI PROCIDA – Il Comune di Monte di Procida è tra le prime amministrazioni, in Campania, ad aver approvato il sistema delle De.Co. Le denominazioni comunali (De.co.) sono delle delibere attraverso le quali una comunità si identifica in un prodotto, in un piatto specifico. Tali delibere vengono rilasciate dal sindaco affiancato da una commissione tecnica scientifica. Per il Comune di Monte di Procida il “Casatiello Montese”, re della tradizione pasquale montese, a breve otterrà la De.co e presto altri prodotti tipici della tradizione locale potranno fregiarsi di questa importante denominazione. Il Comune di Monte di Procida è da sempre in prima linea nella promozione e valorizzazione delle specificità culturali, storiche e gastronomiche.