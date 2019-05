TORRE ANNUNZIATA – La Polizia blocca un minore con la droga e rinviene una pistola e delle cartucce vicino ad un ciclomotore abbandonato. Questa mattina gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata hanno sorpreso in via Cavour un quattordicenne, a bordo di un ciclomotore, con 12 grammi di cocaina. I poliziotti hanno esteso i controlli anche in un cortile adiacente dove era stato fermato il ragazzo, dove nascosti, nelle vicinanze di un ciclomotore abbandonato, sono stati rinvenuti, 12 grammi di cocaina, 600 grammi di canapa indiana, una pistola calibro 7.65 con silenziatore e 8 cartucce nel caricatore, 60 cartucce calibro 40 e 10 cartucce calibro 380. Sulla pistola saranno eseguiti vari accertamenti tecnici dalla Polizia Scientifica.