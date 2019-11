POZZUOLI – «In via Raimondo Annecchino non c’è acqua ma non siamo stati avvisati». E’ l’amaro sfogo di una residente di Arco Felice che segnala il disservizio alla nostra redazione. I cittadini del posto e gli esercenti commerciali puntano l’indice contro la sospensione del servizio idrico e, soprattutto, contro il mancato preavviso da parte degli enti preposti.