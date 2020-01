RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – C’è stato un crollo di tubi di eternit in via Catullo 77 al Rione Toiano, nei palazzi soprannominati “carrarmati”. Fortunatamente nessuno è stato colpito ma poteva essere una strage, in un’area dove ci sono tante persone. Dopo giorni la situazione è ancora così e si sta respirando un’aria avvelenata da eternit.

