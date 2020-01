RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Gentile direttore, voglio segnalare un disservizio che ormai è diventato una costante: mi riferisco al non funzionamento dello sportello bancomat di Banca Intesa San Paolo ad Arco Felice. In questo fine settimana, come tanti altri in precedenza, lo sportello non ha permesso ai correntisti come me di effettuare il prelievo di denaro. Mentre quando funziona capita spesso che non emette la ricevuta. Come cliente sono indignato perchè nonostante le spese di gestione del conto corrente profumatamente elargite mensilmente non ho diritto di accedere al mio credito. Questa volta lo sportello è out dal 5 gennaio e anche stamattina (7 gennaio) il servizio non era disponibile. Auspico che il direttore della filiale legga questa segnalazione e prenda provvedimenti. (Salvatore Barletta)