RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Accolgo con piacere la notizia che la giunta di Figliolia ha deciso il rifacimento del manto stradale di ben 11 strade e mi auguro che successivamente si continui anche per altre strade. Però voglio richiamarmi alla segnalazione fatta da me alcuni giorni fa, in cui sollecitavo che una volta fatto il lavoro le strade non siano oggetto di continui scavi come continuamente avviene oggi. Per favore non date permessi che una volta fatto i lavori lasciano le strade in modo peggiore di quanto non stanno oggi. Altrimenti questi lavori e soldi spesi sono sprecati. (Salvatore C.)