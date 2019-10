RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Mi trovo in auto nel traffico in via Provinciale Montagna Spaccata, la strada che collega via Campana e Pianura, fuori c’è un diluvio universale ed il pensiero che uno di questi alberi mi possa cadere in testa è fisso. C’è un tratto in cui vanno a formare proprio un tunnel ormai, chiedo intervento, può essere molto pericoloso! (Antonio B.)