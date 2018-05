RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Gentile direttore, innanzitutto grazie per lo spazio che concede a noi cittadini puteolani. Scrivo queste righe per segnalare una cosa non grave (a Pozzuoli ben altri sono i problemi, ahimè …) ma che comunque non è un bel vedere…e mi riferisco al tabellone degli orari di apertura/chiusura che sta all’ingresso del parcheggio del Molo Caligoliano. E’ confusionario, quasi illeggibile, ha diverse cancellature, gli orari sono scritti con un pennarello nero e addirittura nella parte superiore sono scritti con pennarello arancione su foglietti che poi sono stati attaccati alla tabella per coprire quelli vecchi. Ma la cosa bella è che questi orari si sono scambiati, visto che sono scritti su carta semplice che si è bagnata. Insomma…questo deve essere il biglietto da visita per coloro che vengono nella nostra bella città? E’ vero che all’ingresso ad ogni ora ci sono gli ausiliari che avvertono gli automobilisti, ma possibile mai che con tanti soldi pubblici che vengono spesi il comune di Pozzuoli non ha la possibilità di installare un bel display? Sarebbe più funzionale ed esteticamente più bello di questo cartello che non è altro che un pugno nell’occhio. Come si dice…spesso sono anche i particolari che fanno la differenza…

Giulio C.