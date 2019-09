RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Vorrei segnalare l’ennesimo episodio verificatosi oggi a Pozzuoli, in zona porto dove un parcheggio “Riservato a disabili” è stato occupato in questo modo da una moto, mettendo in condizioni a chi doveva parcheggiare di dover girare per Pozzuoli in cerca di un posto libero. (Domenico M.)