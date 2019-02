RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Gentile redazione, volevo segnalare lo stato in cui ci troviamo noi residenti in via Panoramica a Monte di Procida. Solo di fronte casa mia ci sono ancora 5 alberi a terra. Al momento tutta la panoramica è ancora chiusa e noi residenti siamo in seria difficoltà perché ad oggi la situazione è ancora critica. (Rosaria C.)

